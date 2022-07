In Charkiw gab es eine starke Explosion - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Charkiw gab es am Morgen des 9. Juli eine starke Explosion. In der Stadt und der Region wurde jedoch kein Luftschutzalarm ausgerufen. Dies berichtet RBC-Ukraine.

Wie der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Charkiw, Oleh Sinegubov, gestern feststellte, war die Stadt keinen feindlichen Angriffen ausgesetzt.

„Das Verteidigungshauptquartier hat in den letzten 24 Stunden keinen Beschuss in Charkiw registriert“, sagte er…