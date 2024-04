Der Chef der Hauptdirektion des Geheimdienstes hat sich zur Tötung eines russischen Piloten geäußert, der eine Mi-8 für die Ukraine gestohlen hatte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Chef der Hauptdirektion des Geheimdienstes (Main Directorate of Intelligence), Kyrylo Budanow, hat zugegeben, dass es sich nicht gelohnt hat, den russischen Piloten Maxim Kuzminov, der einen Mi-8-Hubschrauber in die Ukraine geschmuggelt hatte und später in Spanien getötet wurde, aus der Überwachung zu entlassen. Das sagte er in einem Interview mit BBC Ukraine.

„Das ist leider ein klassischer psychologischer Fehler der Menschen. Wenn Menschen sich entspannen, haben sie Geld und kümmern sich angeblich um ihre Sicherheit. Aber gleichzeitig verdunkelt der Wunsch nach Ruhm die Augen der Menschen. Und sie fangen an zu sagen: „Wissen Sie, wer ich bin?“, „Sie sind ein Niemand, ich sage es Ihnen nur“. Dann fangen sie auch an, Mädchen aus der Russischen Föderation anzurufen, die sie aus der Vergangenheit kennen, und erzählen ihnen, wie viel Geld sie jetzt haben, wie schön sie in Spanien leben und so weiter“, sagte er.

Laut Budanow sind dies seltene Fälle.

„Ein solches Verhalten von Menschen in der Welt, zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Situationen ist ein typischer Fehler. Und leider hat es auch uns in gleicher Weise getroffen. Auch das muss anerkannt werden. Ich habe mich nie gescheut, Fehler zuzugeben, und das kann ich auch hier sagen. Wir hätten ihn im Auge behalten sollen, anstatt zu glauben: „Ich bin ein Erwachsener, ich weiß, wie man sich verhält“, sagte der Chef der Hauptnachrichtendirektion.