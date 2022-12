In Cherson wurden Explosionen gehört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Cherson berichteten Augenzeugen von Explosionsgeräuschen, die am Freitagabend, dem 9. Dezember, zu hören waren, obwohl in der Region kein Fliegeralarm ausgerufen wurde. Dies meldete Suspilne am Freitag, den 9. Dezember.

„Erneut sind Explosionen in Cherson zu hören, berichten Suspilne-Korrespondenten“, heißt es in der kurzen Erklärung.

Man beachte, dass die Explosionsgeräusche auch am selben Tag gegen 19 Uhr in der Stadt zu hören waren.

Zurzeit sind keine Einzelheiten bekannt.

Man beachte, dass die Russen Cherson bereits am Freitag beschossen hatten. Sie besuchten vor allem eines der bekannten Cafés der Stadt. Und am Morgen beschossen russische Truppen ein Krankenhausgebäude in Cherson. Die Granaten beschädigten die Kinderstation und das Leichenschauhaus. Insgesamt war die Region Cherson im Laufe des Tages 68 feindlichen Angriffen ausgesetzt.

Eine Brücke auf der Autobahn M-14 auf der Straße von Mykolajiw nach Cherson wird intensiv restauriert.

