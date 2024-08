China lehnt die Sanktionen gegen Russland weiterhin ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Peking hat die USA aufgefordert, „ungesetzliche Aktionen zu stoppen“, nachdem chinesische Unternehmen auf eine Liste von Sanktionen gesetzt wurden, die auf Lieferketten abzielen, die Russland versorgen und seine Kriegswirtschaft untergraben.

Dies berichtet Bloomberg.

China hat zugesagt, „die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die legitimen Rechte und Interessen chinesischer Unternehmen entschlossen zu schützen“, wie das chinesische Handelsministerium am Sonntag mitteilte.

Am Freitag, den 23. August, veröffentlichte das US-Finanzministerium eine Liste der neu sanktionierten Unternehmen, darunter russische Staatsbürger und Unternehmen mit Sitz in Hongkong und Festlandchina. In einer Erklärung teilte das Ministerium mit, dass die Sanktionen gegen diejenigen gerichtet sind, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die es Russland ermöglichen, militärische Aktionen gegen die Ukraine zu unterstützen und Sanktionen zu umgehen.

Die neuen US-Sanktionen zielen auch auf Schiffe ab, die verflüssigtes Erdgas transportieren und Verbindungen zu Russland haben. Dazu gehören auch Tanker, die vermutlich im Rahmen des Arctic LNG 2-Projekts beladen wurden, das die USA bereits sanktioniert haben.

Anfang dieses Jahres warnte der chinesische Präsident Xi Jinping den US-Außenminister Antony Blinken, dass die USA China nicht ins Visier nehmen oder bekämpfen sollten

