In Chmelnyzkyj beging ein Mann im Territorialen Zentrum für Rekrutierung und soziale Unterstützung Selbstmord

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Chmelnyzkyj hat ein Mann im Territorialen Zentrum für Rekrutierung und soziale Unterstützung Selbstmord begangen, während er die militärische medizinische Kommission passierte.

In Chmelnyzkyj beging ein Mann Selbstmord, während er die militärische medizinische Kommission passierte. Dies berichtete der Pressedienst des regionalen territorialen Zentrums für Akquisition und soziale Unterstützung und SP in Facebook am Donnerstag, den 13. Februar.

Nach Angaben des Militärs wurde heute bei der Überprüfung von Buchhaltungsunterlagen in das Territoriale Zentrum für Erwerb und soziale Unterstützung ein Mann gebracht, der wegen Verletzung der militärischen Aufzeichnungen gesucht wurde. Er wurde gebracht, um seine Unterlagen zu aktualisieren und sich einer militärischen medizinischen Kommission zu unterziehen, um festzustellen, ob er fit ist, um in der Armee zu dienen.

Während er sich der MVC unterzog, verübte er jedoch Selbstmordversuche.

„Er wurde sofort vor Ort medizinisch versorgt und ein Krankenwagen wurde gerufen. Der Mann starb jedoch im Krankenwagen an massiven Blutungen. Die Ermittlungen laufen derzeit noch. Es wurde keine physische oder psychische Gewalt gegen den Wehrpflichtigen angewendet“, betonte das Territoriale Zentrum für Manning und soziale Unterstützung.

Das Militär wies darauf hin, dass Situationen wie das Bestehen des VVK aufgrund von Ungewissheit oder sogar Panik Stress verursachen können. Sie betonten jedoch, dass dies kein Grund ist, Entscheidungen zu treffen, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können.