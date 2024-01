Das KKW Chmelnyzkyj wird das leistungsstärkste in Europa werden - Minister

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Bau von vier weiteren Kraftwerksblöcken im KKW Chmelnyzkyj wird noch in diesem Jahr beginnen. Damit wird das Kraftwerk das leistungsstärkste in Europa werden. Dies sagte Energieminister Herman Haluschtschenko in einer Fernsehansprache am Montag, den 29. Januar.

„Mit der Leistung, die die sechs Reaktoren des KKW Chmelnyzkyj erzeugen können, wird es das größte in Europa und sogar leistungsstärker als das KKW Saporischschja sein“, sagte er.

Der Minister erinnerte daran, dass der Bau des 3. und 4. Blocks des KNPP seit langem geplant war. Und jetzt ist die Bereitschaft des 3. Blocks bereits hoch genug. Er kann in etwa 2,5 Jahren fertiggestellt werden.

„Wir betrachten dies als einen Mechanismus, um die Kapazitäten des besetzten KKW Saporischschja zu kompensieren. Uns ist klar, dass wir dieses Kraftwerk mit Sicherheit zurückgeben werden, das ist eine Frage der Zeit. Eine andere Frage ist, in welchem Zustand wir es zurückgeben werden und ob wir in der Lage sein werden, es sofort wieder in Betrieb zu nehmen“, sagte er.

Haluschtschenko erinnerte auch daran, dass die Ukraine bei zwei Projekten eng mit dem US-Unternehmen Westinghouse zusammenarbeitet: beim Bau des 3. und 4. Blocks mit der „alten“ WWER-1000-Technologie sowie beim Bau von zwei weiteren Reaktoren des neuen Typs AR1000, die bisher weder in der Ukraine noch in Europa eingesetzt wurden.