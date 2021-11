COVID-Infektionen sind in der Ukraine sprunghaft angestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Ukraine wurden in den letzten 24 Stunden 12.729 neue Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus COVID-19 festgestellt. Das ist viel mehr als die gestrige Zahl, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag, 23. November, mit.

Unter den neuen Fällen sind 1.058 Kinder und 231 Mitarbeiter des Gesundheitswesens. 2.055 Menschen wurden in Krankenhäuser eingeliefert, 720 Menschen starben, 23.107 Menschen erholten sich.

Die Oblaste Kiew (1.631), Dnipropetrowsk (1.310) und Poltawa (1.141) haben die meisten Neuinfektionen gemeldet.

Während der Pandemie in der Ukraine erkrankten 3.353.136 Menschen, 2.796.597 wurden geheilt und 82.318 starben.

Zahl der neuen COVID -19-Fälle in den ukrainischen Regionen:

Kiew – 1.631

Winnyzja – 406

Wolhynienska – 571

Dnipropetrowska – 1.310

Donezk – 929

Schytomyrska – 107

Zakarpatska – 390

Zaporizska – 847

IwanoFrankivska – 134

Kiewska – 830

Kirovohradska – 121

Luhanska – 233

Lwiwska – 540

Mykolayivska – 481

Odessa – 439

Poltavska – 1141

Riwnenska – 516

Sumy – 255

Ternopil – 99

Charkiw – 407

Cherson – 94

Chmelnyzkyj – 263

Tscherkassy – 585

Tscherniwzi – 171

Tschernihiw – 229

Früher sagte das Gesundheitsministerium, dass der Höhepunkt der Coronavirus-Welle überschritten ist. Das Ministerium beobachtete mehrere positive Indikatoren, die auf eine Verbesserung der Situation hindeuten. Es besteht jedoch die Gefahr eines weiteren Ausbruchs…