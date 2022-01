Die COVID-Inzidenz in dem Land ist doppelt so hoch wie normal

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mit Stand vom Montag, 3. Januar, gilt in allen Regionen der Ukraine und in Kiew die gelbe Stufe der Seuchengefahr, wobei die Inzidenz um ein Vielfaches höher ist als erlaubt, so das Gesundheitsministerium.

Somit liegt die Inzidenzrate von COVID-19 in dem Land bei 172 pro 100 Tausend Menschen, während der definierte Indikator bei 75 pro 100 Tausend Menschen liegt.

Der höchste Wert wird in Kiew registriert – 424 pro 100 Tausend Menschen.

Die Zahl der Krankenhausaufenthalte im Land lag am 2. Januar bei 21,4 mit einem ermittelten Indikator von 60 pro 100 Tausend Einwohner.

Die Belegungsrate der Sauerstoffbetten lag am 2. Januar bei 20,7 %, während das Ziel bei 65 % lag…