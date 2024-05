Dänemark und sieben weitere EU-Länder schlagen vor, die Zusammenarbeit mit der ukrainischen Verteidigungsindustrie auszubauen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Es wird vorgeschlagen, so bald wie möglich einen EU-Aktionsplan für die Integration der Ukraine in die europäische Verteidigungsindustrie auszuarbeiten. Er soll unter anderem den Zugang der Ukraine zu den EU-Programmen für Verteidigungsindustrie und -innovation sicherstellen

Auf Initiative des dänischen Verteidigungsministers Troels Lund Poulsen haben die Verteidigungsminister Schwedens, Finnlands, Estlands, Lettlands, Litauens, der Niederlande und Polens ein gemeinsames Schreiben an die Europäische Kommission, den Gemeinsamen Außenpolitischen Dienst der EU und die Europäische Verteidigungsagentur gerichtet. Darin wird vorgeschlagen, die Zusammenarbeit mit der ukrainischen Verteidigungsindustrie zu erweitern.

Dies teilte das dänische Verteidigungsministerium mit.

„Gemeinsam mit sieben anderen Verteidigungsministern planen wir, so bald wie möglich einen EU-Aktionsplan für die Integration der Ukraine in die europäische Verteidigungsindustrie auszuarbeiten. Er soll unter anderem den Zugang der Ukraine zur EU-Verteidigungsindustrie und zu Innovationsprogrammen im Verteidigungsbereich sicherstellen. Eine gestärkte ukrainische Verteidigungsindustrie ist wichtig für die Ukraine und für unsere Versorgungssicherheit in Europa“, sagte der dänische Verteidigungsminister.

Die Nachricht wird ergänzt durch….