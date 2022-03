Danilow nannte die Zahl der im Krieg getöteten ukrainischen Kinder

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den 17 Tagen des Krieges wurden in der Ukraine 82 Kinder durch feindlichen Beschuss und Bombardierung durch das russische Militär getötet. Dies teilte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Alexej Danilow, am Samstag, den 12. März, in einer Live-Übertragung des gemeinsamen UA-Spendenmarathons mit.

„Es ist sehr schade, dass wir unsere Kinder verlieren. Bis heute sind 82 Kinder in diesem Krieg gestorben, sie starben durch die Kugeln der Besatzer, die Putin hierher schickt. Das ist ein sehr hoher Preis für uns, weil wir für unsere Unabhängigkeit kämpfen“, sagte Danilow.

Gleichzeitig zeigte er sich zuversichtlich, dass die Ukraine in dieser Konfrontation gewinnen wird.

„Ich möchte sagen, dass die Leute, die sich unhöflich verhalten, sich sehr schämen werden, wenn wir gewonnen haben“, sagte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates…