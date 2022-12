Deadline for power system recovery has been called

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Stromnetz erholt sich allmählich von dem massiven russischen Raketenangriff am Montag. Es werde mehrere Tage dauern, bis die Stromerzeugung wieder das Niveau von vor dem Streik erreicht habe, teilte Ukrenergo am Dienstag, dem 6. Dezember, mit.

Es wird angegeben, dass die Regionen Odessa und Kiew am stärksten von dem Angriff betroffen waren. Aufgrund von Schäden an einigen Kraftwerken und Teilen des Netzes wurde die Stromerzeugung im Energiesystem reduziert. Um das Gleichgewicht in allen Regionen aufrechtzuerhalten, wurden vorübergehend Notabschaltungen von Verbrauchern vorgenommen.

Die Reparaturteams tun ihr Bestes, um das Licht über Notstromkreise zu versorgen, wo dies möglich ist. Insbesondere die Stromversorgung kritischer Infrastrukturen wie Krankenhäuser, Kesselhäuser und Wasserversorgungsunternehmen wurde in den meisten Teilen der Region Odessa bereits wiederhergestellt.

Derzeit wurden für alle Regionen Stromverbrauchsgrenzen festgelegt. Leider gibt es Regionen, in denen die Verbrauchsgrenzen überschritten wurden, so dass dort der Notabschaltungsmodus angewendet wurde.