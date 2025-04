DeepState: Die Invasoren konsolidieren sich in Kalynove und bereiten sich auf eine Offensive auf Kostjantynivka vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die russischen Besatzungstruppen verstärken aktiv das Dorf Kalynove in der Region Donezk, verlegen Infanterie, bauen Logistik und Kommunikation auf und bereiten sich auf eine Offensive in Richtung Stara Mykolajiwka und die Straße nach Kostjantynivka vor.

Quelle: .* DeepState

Einzelheiten: .* Nach Angaben von DeepState konsolidieren die russischen Truppen weiterhin ihre Positionen im Dorf Kalynove. Infanterie wird in das Dorf gebracht, Logistikrouten werden eingerichtet und ein Kommunikationssystem wird aufgebaut.

Darüber hinaus sind aktive Vorbereitungen für eine mögliche Offensive in Richtung Stara Mykolajiwka und auf der Straße nach Kostyantynivka zu beobachten.

Der massive Einsatz von feindlichen Drohnen bleibt eine erhebliche Bedrohung für die ukrainischen Einheiten in diesem Bereich der Frontlinie. Nach Angaben ukrainischer Soldaten sind Besatzungen von Drohnen, die zuvor an den Kämpfen in der Region Kursk teilgenommen haben, in diesem Gebiet eingetroffen.

„Die Katsaps versuchen, die Logistik zu stören und fliegen bereits nach Kostyantynivka“, so ukrainische Soldaten, die in diesem Gebiet stationiert sind.