DeepState: Russen erschossen 9 ukrainische Soldaten, die sich in der Region Kursk ergaben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

DeepState berichtet unter Berufung auf Quellen in der 1. Separat-Panzer-Brigade, dass die Russen in der Region Kursk 9 ukrainische Soldaten erschossen haben, die sich ergeben haben

DeepState-Analysten haben berichtet, dass das russische Militär erneut gegen die Regeln und Gepflogenheiten der Kriegsführung verstoßen hat und 9 ukrainische Soldaten in der Region Kursk der Russischen Föderation erschossen hat, die zur Kapitulation gezwungen wurden.

Dies wurde in einem DeepState-Post am Morgen des 13. Oktober berichtet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Quellen von DeepState in der 1. separaten Panzerbrigade erfahren haben, dass die Russen am 10. Oktober in der Nähe des Dorfes Zelenyi Shlyakh auf Drohnenbetreiber und Verbündete geschossen haben.

„Weitere Einzelheiten zu den Umständen werden noch untersucht, aber es ist bekannt, dass die Jungs zu ihren Stellungen gingen, weil sie dachten, sie seien relativ weit hinten, aber sie waren bereits gezwungen, den Feind anzugreifen und wurden zurückgeschossen. Sie hatten jedoch nur begrenzte Munition und waren gezwungen, sich zu ergeben. Im Allgemeinen ist die Lage in Kursk nicht so gut. Die Verteidigungskräfte ergreifen Stabilisierungsmaßnahmen, aber es ist äußerst schwierig, das wiederherzustellen, was verloren gegangen ist“, hieß es in der Erklärung. DeepState fügte hinzu, dass er die Situation mit anderen Offizieren und Kommandeuren in verschiedenen Gebieten besprochen habe.

Der Sender hat den Ombudsmann und Vertreter der Spezialdienste um eine Stellungnahme gebeten.

