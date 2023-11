Aus dem Gazastreifen evakuierte ukrainische Staatsbürger sind in Chisinau angekommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Aus dem Gazastreifen evakuierte ukrainische Bürger sind bereits in Moldawien eingetroffen. Bald werden sie auf dem Territorium der Ukraine sein. Dies berichtete der Pressedienst der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums am Samstag, den 11. November in Telegram.

„155 Personen, die von der Hauptdirektion des Nachrichtendienstes des Verteidigungsministeriums der Ukraine und des Außenministeriums der Ukraine im Rahmen der Mission aus dem Gazastreifen evakuiert wurden, sind mit einem Flug aus Ägypten auf dem Flughafen von Chisinau angekommen“, heißt es in der Nachricht.

Es wird darauf hingewiesen, dass 145 Bürger der Ukraine, neun Bürger der Republik Moldau und ein Palästinenser aus der Konfliktzone gerettet wurden.

Unter den Evakuierten befinden sich viele Familien mit Kindern sowie ein ukrainischer Staatsbürger, der an einer Krebserkrankung leidet. Nach ihrer Ankunft in der moldawischen Hauptstadt wurde die Frau sofort mit einem Krankenwagen zu einem der Kontrollpunkte mit der Ukraine gebracht, wo sie von einem medizinischen Team in Empfang genommen und in ein Krankenhaus in Odessa gebracht wurde.

„Die Operation zur Rettung unserer Mitbürger im Nahen Osten geht weiter“, fügte das Main Intelligence Directorate hinzu.

Wir erinnern daran, dass es seit dem 11. November gelungen ist, 214 Ukrainer aus dem Gazastreifen zu verschleppen. Insgesamt erhielt die Botschaft etwa 360 Appelle von Ukrainern, die aus dem Gazastreifen evakuiert werden wollen.

Zuvor hatte das Außenministerium den Tod von vier Ukrainern in Gaza bestätigt, darunter drei Kinder. Weitere sechs ukrainische Bürger wurden verletzt.