Die Desertion unter den Invasoren ist in der Region Cherson häufiger geworden - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Panikstimmung unter den russischen Invasoren in der Region Cherson nimmt zu, und die Zahl der Desertionen und des Alkoholismus steigt. Dies berichtet der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in der morgendlichen Zusammenfassung am Sonntag, den 13. August.

„In der vorübergehend besetzten Ortschaft Gornostaevka im Gebiet Cherson machen Militärpatrouillen und Mitarbeiter der Kommandantur der russischen Besatzungstruppen Hausbesuche, um nach Deserteuren unter ihren Soldaten zu suchen“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Kommando auf solche Maßnahmen zurückgreift, weil unter den neu angekommenen russischen Soldaten, die sich in der Ortschaft und ihrer Umgebung aufhalten, nicht nur die Zahl der Deserteure, sondern auch die Zahl der Personen, die Alkohol und Drogen konsumieren, deutlich zugenommen hat.

„Die Eindringlinge verlassen ihre Dienstorte und versuchen, sich in verlassenen Gebäuden zu verstecken“, fügte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte hinzu.