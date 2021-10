Diener" Bragar korrespondierte in der Rada darüber, wie man nicht vergiftet wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Abgeordneter der Fraktion „Diener des Volkes“, Jewhen Bragar, korrespondierte im Sitzungssaal darüber, wie man nach dem Tod seines Werchowna-Rada-Kollegen Anton Poljakow nicht vergiftet wird. Er diskutierte das Thema mit einer Frau namens Tatiana, berichtete der Telegrammkanal Over the Shoulder am Freitag, 8. Oktober.

Der Gesprächspartner des Abgeordneten sagte, er solle nur Wasser aus einer noch nicht geöffneten Flasche trinken. Noch besser ist es, Wasser in einem Geschäft zu kaufen und damit herumzulaufen.

Bragar antwortete mit „genau so“.

Darüber hinaus wies Tatiana darauf hin, dass Tee am besten im Büro getrunken wird. Füllen Sie Wasser in den Kessel, warten Sie, bis es kocht, und kochen Sie dann Ihren eigenen Tee.

Der gewählte Vertreter des Volkes stimmte erneut zu. Er erklärte, dass „das jeder sagt“.

Ein hartgekochtes Ei in der Schale ist in jedem Fall sicher“, so die Frau.

Zuvor hatte die Polizei die Umstände des Todes des Abgeordneten Anton Poljakow bekannt gegeben, der in der Nacht zum 8. Oktober in Kiew starb. Es wurde festgestellt, dass er am Vorabend mit einem Bekannten getrunken hatte und später mit einem Taxi nach Hause fuhr, wo er krank wurde und starb.

Für den Tod von Poljakow werden mehrere Theorien in Betracht gezogen: chronische Krankheit oder Vergiftung durch eine unbekannte Substanz, die er selbst oder andere zugefügt haben.