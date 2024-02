Im Donbass ist die Stromversorgung der vom Beschuss durch die Raschisten betroffenen Menschen wiederhergestellt worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am 19. und 20. Februar haben die Reparatur- und Wiederherstellungsteams von DTEK die Stromversorgung von 3.000 Verbrauchern in 8 Siedlungen an der Frontlinie in der Region Donezk wiederhergestellt. Dies teilte der Pressedienst des Energieunternehmens am Mittwoch, den 21. Februar mit.

„Aufgrund der schwierigen Situation in der Region Donezk, die mit ständigen Feindseligkeiten verbunden ist, kommt es fast täglich zu Stromausfällen in den Stromnetzen der Region aufgrund feindlicher Angriffe. Trotzdem ist es den Stromingenieuren in den vergangenen zwei Tagen gelungen, 8 Siedlungen für fast 3 Tausend Familien in der Region Donezk wieder mit Strom zu versorgen , heißt es in der Nachricht.

Das Unternehmen wies darauf hin, dass in einigen Siedlungen in der Nähe der Kampfzone Reparaturmannschaften dutzende Male das Licht zurückgebracht haben.

„Die Angreifer fahren fort, das Energiesystem der Region zu zerstören. Gleichzeitig haben die Energietechniker von DTEK aufgrund der Sicherheitslage in der Region nicht immer Zugang zu ihrer Arbeit. Sie beginnen ihre Arbeit erst, wenn sie die entsprechende Erlaubnis der ukrainischen Streitkräfte erhalten“, betonen die Autoren des Berichts.