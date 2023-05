In Donezk ist das Licht teilweise verschwunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der vorübergehend besetzten Stadt Donezk wurde der Strom abgeschaltet. Dies teilte das so genannte „Ministerium für Kohle und Energie der ‚Volksrepublik Donezk‘“ am Montag, den 15. Mai, mit.

Die Besatzungsverwaltung behauptet, das Licht sei wie nach einem Beschuss durch die ukrainischen Streitkräfte verschwunden.

„Um 14.47 Uhr wurden mehrere Hochspannungsschaltanlagen in Donezk infolge des regelmäßigen Beschusses stromlos geschaltet. 669 Umspannwerke und 92.200 Haushalte in den Bezirken Kiewski, Woroschilowskij, Kujbyschewskij und Leninskij waren ohne Strom“, heißt es in dem Bericht.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass zwei Bergwerke stromlos waren. Zurzeit werden 86 Bergleute evakuiert.