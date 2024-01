Drei goldene Regeln, die das Aroma von Kaffeebohnen für lange Zeit bewahren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Gazeta.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Gazeta.ua ​

Um das leuchtende Aroma und den reichen Geschmack von Kaffee zu bewahren, müssen Sie wissen, wie man ihn richtig lagert.

Es gibt drei wichtige Regeln, die Ihnen helfen, die Qualität dieses Getränks nicht zu verlieren, schreibt glavred.

Bevorraten Sie sich mit Beuteln Der erste Schritt, um das Aroma zu bewahren, besteht darin, die Bohnen in spezielle Beutel mit einem Ventil zu füllen. Diese erstaunlichen Beutel sind so konzipiert, dass sie die Luft draußen halten, was die Lebensdauer Ihres Kaffees erheblich verlängert. Verschließen Sie sie gut und Sie werden feststellen, wie viel länger die Frische und das Aroma Ihres Kaffees erhalten bleiben.

Küchenschränke oder Gefrierschrank Baristas sollten sich zwischen Küchenschränken und einem Gefrierschrank entscheiden. Aber ein Wort der Vorsicht: Vermeiden Sie es, Kaffee im Kühlschrank zu lagern. Hier bildet sich Kondenswasser, was den Aromaverlust noch beschleunigt. Wählen Sie kühle, dunkle Orte für die Lagerung Ihres Kaffees.

Verschwenden Sie keine Zeit Denken Sie daran, dass Zeit ein wichtiger Faktor ist. Kaffeebohnen werden am besten in den ersten Wochen nach dem Öffnen der Packung konsumiert. Wenn Sie jedoch die Lagerungsregeln beachten, wird Ihr Kaffee Sie viel länger mit seinem Aroma und Geschmack erfreuen.