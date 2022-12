Drei Zivilisten wurden im Donbass verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den vergangenen 24 Stunden, am 6. Dezember, wurde bekannt, dass drei Zivilisten in der Region Donezk von Russen verwundet wurden. Sie sind Bewohner von Bachmut, Pavlovka und Kurakhove. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Donezk, Pawel Kyrylenko, mit.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung wies auch darauf hin, dass es derzeit nicht möglich sei, die genaue Zahl der Opfer in Mariupol und Wolnowacha zu ermitteln.

Seit Beginn der umfassenden Invasion der Ukraine durch Russland in der Region Donezk sind 1.237 Menschen gestorben und 2.694 weitere verwundet worden.