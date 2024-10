Drohnenangriff auf die Region Kiew: die Folgen sind bekannt geworden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Region Kiew haben Drohnentrümmer die Fenster von zwei Unternehmen und einen Transformator beschädigt.

Durch herabfallende Trümmerteile abgeschossener russischer Drohnen in der Region Kiew wurden der Transformator und Fenster in den Gebäuden zweier Unternehmen beschädigt. Dies berichtete der Leiter der Kiewer Regionalen Militärverwaltung Ruslan Kravchenko am Donnerstag, den 24. Oktober auf Facebook.

„In einem der Bezirke des Kiewer Gebiets sind durch herabfallende Trümmer von abgeschossenen feindlichen Zielen die Fenster in den Gebäuden von zwei Unternehmen leicht beschädigt worden. Außerdem wurde das Gehäuse des Transformators beschädigt und das Feuer auf dem Grasboden gelöscht. Das Feuer wurde gelöscht“, schrieb er.

Laut Kravchenko wurde wegen des russischen Drohnenangriffs über Nacht zweimal Alarm in der Region ausgelöst, insgesamt dauerte er mehr als neun Stunden.

„Die Flugabwehrkräfte haben in der Region gearbeitet. Feindliche Ziele wurden zerstört. Es gab keine Treffer auf kritische Infrastruktur oder Wohnhäuser. Es gibt keine Verletzten unter der Bevölkerung“, fügte der Leiter der regionalen Militärverwaltung hinzu.

Wir möchten daran erinnern, dass in der Nacht in Kiew dreimal Luftalarm ausgerufen wurde, der fast sechs Stunden andauerte. Die Luftabwehrkräfte entschärften alle Drohnen, die die Hauptstadt bedrohten.

Insgesamt hat Russland in der Nacht zum 24. Oktober die Ukraine mit vier Raketen und 50 Drohnen angegriffen. 40 Drohnen wurden abgeschossen und die Raketen haben ihr Ziel nicht erreicht.