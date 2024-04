Drohnenangriff auf Tatarstan: Das Main Intelligence Directorate wurde von Putin "aufgestachelt"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine kommentiert Vorfälle wie den jüngsten Drohnenangriff auf eine Fabrik in Tatarstan nicht, aber das feindliche Potenzial Russlands muss zerstört werden. Dies erklärte der Vertreter der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums Andrij Jussow in einer Fernsehsendung am Donnerstag, den 18. April.

„Die Ukraine kommentiert diese Vorfälle nicht. Aber die Tatsache, dass das feindliche Offensivpotential der Russischen Föderation zerstört werden muss – das ist offensichtlich. Und wenn es unidentifizierte Flugobjekte gibt, und gute Leute, die dazu beitragen, kann man das nur begrüßen“, sagte er.

Jussow fügte hinzu, dass auch der gestrige Tag ein „aktiver Tag“ war: „Und Informationen über den verbrannten Hubschrauber, und Informationen über einen erfolgreichen Angriff auf das Funksystem des Radars, und in der Nacht hat es heute gebrannt und gerumpelt, also ist alles in Bewegung, entwickelt sich tatsächlich so, wie Putin es wahrscheinlich wollte, als er diesen völkermörderischen Krieg gegen unseren Staat begann“.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 2. April Drohnen eine Fabrik zur Herstellung von „Shaheds“ in Tatarstan angegriffen haben, das tausend Kilometer von der Ukraine entfernt ist. Einige Massenmedien schreiben, dass es sich dabei um eine Operation der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des ukrainischen Verteidigungsministeriums handelte.