Drohnenwrackteile sind in der Region Kiew abgestürzt, es gibt Schäden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Es gab keine Opfer unter der Bevölkerung als Folge des RF-Angriffs. Es wurden auch keine Treffer auf kritische Infrastruktur oder Wohnhäuser verzeichnet.

In der Region Kiew in einem der Bezirke in einem der Bezirke als Folge des Sturzes der Wrackteile der Drohne beschädigt Privathäuser. Dies berichtete der Leiter der Kiewer Regionalverwaltung Ruslan Kravchenko am 1. November.

Ihm zufolge gab es keine Verletzten unter der Bevölkerung infolge des RF-Angriffs. Es wurden auch keine Treffer an Objekten der kritischen oder Wohninfrastruktur verzeichnet.

„In einem der Bezirke wurden durch herabfallende Trümmer von abgeschossenen feindlichen Zielen zwei Privathäuser beschädigt. Der Schaden ist unbedeutend – Fenster sind herausgebrochen, Fassaden und Dächer beschädigt“, fügte er hinzu.

Wir möchten daran erinnern, dass die russischen Truppen in der Nacht zum 1. November einen kombinierten Angriff auf die Ukraine mit Raketen und Drohnen gestartet haben. Die Luftabwehr schoss 31 von 48 Drohnen und die Rakete Ch-59/69 ab.