DTEK Group erhöht Stromimporte aus Europa

D.Trading, ein Mitglied der DTEK Group, hat die Stromimporte in die Ukraine nach dem massiven Beschuss am 22. und 29. März erhöht. Dies teilte der Pressedienst von D.Trading am Dienstag, den 2. April mit.

„Als Reaktion auf die Angriffe auf das ukrainische Energiesystem Ende März und den Verlust von Erzeugungskapazitäten hat D.Trading die Stromimporte aus Europa erhöht. So hat das Unternehmen nach den Ergebnissen vom März 2024 mehr als 73 Millionen kWh Strom in das ukrainische Energiesystem geliefert“, heißt es in der Erklärung.

Das Unternehmen importiert Strom aus mehreren Nachbarländern in Mengen von bis zu 12 Millionen kWh pro Tag.

„Zusätzliche Mengen der Ressource aus dem Ausland ermöglichen es, das Stromdefizit zu reduzieren und das interne Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage auszugleichen“, fügte das Unternehmen hinzu.

Wir erinnern daran, dass die Raschisten am 22. und 29. März massive Angriffe mit Raketen und Drohnen auf Energieanlagen in der Ukraine durchgeführt haben. Nach diesen Angriffen wurden nach Angaben von DTEK fast alle Wärmekraftwerke des Unternehmens beschädigt, einige Blöcke der Wärmekraftwerke wurden fast vollständig zerstört.