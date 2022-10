DTEK lieferte 40.000 Liter Kraftstoff an eine Militäreinheit

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die DTEK-Gruppe, die zur Stahlfront von Rinat Achmetow gehört, lieferte über 29 Tonnen (rund 40.000 Liter) Ölprodukte an eine Militäreinheit. Insgesamt lieferte DTEK während des Krieges mit Russland 72 Tonnen (ca. 100 Tausend Liter) Ölprodukte an das Militär der Region Poltawa, half bei der Beschaffung von 11 Fahrzeugen und kaufte und transferierte blutstillende Drehkreuze und Panzerplatten im Wert von fast 2 Millionen Hrywnja. Alle Unternehmen von Achmetow haben während des Krieges 2,5 Mrd. Hrywnja an Hilfsgeldern für die Ukraine bereitgestellt. Insbesondere mehr als 150 Tausend kugelsichere Westen, Drohnen, Funkgeräte, taktische Kleidung, Wärmebildkameras, Kameras und andere Ausrüstung und Munition. Darüber hinaus erhält das Militär einzigartige Unterstände zur Verstärkung von Schützengräben und Feldkocher.

Wie bereits berichtet, hat das Unternehmen DTEK Energy von Rinat Achmetow mit der Produktion von Feldkochern für die ukrainischen Streitkräfte in der Region Dnipropetrowsk begonnen.