DTEK verspricht, 25 Prozent der Kapazität für die Heizsaison wiederherzustellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Energieunternehmen DTEK bereitet sich auf eine neue Heizsaison vor und plant, 25 Prozent der durch die massiven russischen Raketenangriffe verlorenen Kapazitäten wiederherzustellen. Dies sagte Maxim Timtschenko, CEO von DTEK, in einem Interview mit S&P Global.

„Wir führen sehr aktive Reparaturarbeiten durch und bringen neue Anlagen ein, so dass wir von den 50 %, die wir verloren haben, 25 % wiederherstellen können. Wir müssen die Arbeiten bis Oktober abschließen, um für die nächste Wintersaison gerüstet zu sein“, so Timtschenko.

Der DTEK-Chef nahm letzte Woche an einer Konferenz über den Wiederaufbau der Ukraine in London teil, um die Unterstützung der europäischen Regierungen und Investitionen in den Wiederaufbau des Energiesektors unseres Landes zu gewinnen.

Nach Ansicht von Maxym Timtschenko wird grüne Energie eine Schlüsselrolle bei der Erholung der Ukraine spielen.

„Ich glaube, dass sie eine treibende Kraft für die Entwicklung des ganzen Landes und der Wirtschaft sein kann. Die Ukraine hat ein riesiges Potenzial für den Aufbau erneuerbarer Energien – Solar- und Windenergie sowie Biokraftstoffe“, betonte er.