Der durchschnittliche Verkaufspreis für Autogas ist in der Ukraine gestiegen

In der Ukraine ist am Wochenende vom 20. bis 23. Oktober der durchschnittliche Einzelhandelspreis für Autogas um 23 Kopeken auf 26,72 Hrywnja pro Liter gestiegen. Dies geht aus den Daten der Preisüberwachung der Marktberatungsgruppe „A-95“ hervor, berichtet Epcogr.

Das konsolidierte Netzwerk Privat erhöhte die Preise um 49 Kopeken. An seinen Stationen kostet Autogas im Durchschnitt 26,56 Hrywnja/Liter.

An den SOCAR-Tankstellen stiegen die Autogaspreise um 50 Kopeken auf 27,49 Hrywnja/Liter, im Ukrneft-Netzwerk um den gleichen Betrag auf 25,9 Hrywnja/Liter und bei UPG um 38 Kopeken auf 26,49 Hrywnja/Liter.

VST und Prime erhöhten ihre Preise um 90 Kopeken und 1 Hrywnja auf 26,8 Hrywnja/Liter bzw. 26 Hrywnja/Liter.

Die Netzwerke Motto, KLO, ZOG, U.GO Luxwen VostokGaz, Marshal, Quorum und andere erhöhten die Preise um 10-55 Kopeken.

Es ist festzustellen, dass die Autogaspreise in den Einzelhandelsketten auf den sprunghaften Anstieg der Kosten für LPG bei den inländischen Auktionen in der letzten Woche zu reagieren begannen. So stieg der Durchschnittspreis für LPG bei der Auktion der ukrainischen Energiebörse am 18. Oktober um Hrywnja 3.791/Liter, was Hrywnja 2,04/Liter entspricht.