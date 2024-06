Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

OPGV Charkiw betont, dass die Russen nicht über eine solche Masse an Personal verfügen, wie Forbes schrieb.

Dutzende von russischen Eindringlingen und nicht Hunderte, wie von Forbes berichtet, sind in einem bestimmten Wohngebiet in der Stadt Wowtschansk im Gebiet Charkiw blockiert. Dies erklärte der Sprecher der Operativ-taktischen Truppengruppierung (OTGV) Charkiw Jurij Powkh in einer Stellungnahme gegenüber der ukrainischen Prawda.

„Zunächst einmal möchte ich anmerken, dass die Russen nicht mit solchen Massen an Personal operieren, wie es in dieser Meldung steht. Das heißt, 400 Personen – eine solche Tatsache ist unmöglich zu bestätigen, weil es so etwas nicht gibt“, betonte der Militär.

Ihm zufolge nähert sich OTHV Charkiw mit aller Verantwortung, um die Situation an der Kampflinie zu kommentieren, so kommentiert nichts entweder in Echtzeit oder in naher Zukunft, weil die Sicherheit des Lebens der ukrainischen Soldaten davon abhängt.

„Was den Moment der Blockade einer bestimmten russischen Einheit im Wohngebiet der Stadt Wowtschansk betrifft, so liegt eine solche Tatsache vor. Aber wir sprechen nicht von Hunderten, sondern von Dutzenden von Eindringlingen, die in einem bestimmten Stadtgebiet blockiert werden“, erklärte Povkh.

