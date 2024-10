Die DVRK bereitet zwei Brigaden mit 6.000 Mann vor - Präsident

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Selenskyj betonte, dass die Ukraine von der Welt eine harte, substantielle Antwort erwartet, und zwar nicht nur in Worten.

Es gibt Informationen über die Vorbereitung von zwei Militäreinheiten aus Nordkorea, vielleicht sogar zwei Brigaden mit 6.000 Mann. Dies erklärte der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj in seiner Abendansprache.

„Dies ist eine Herausforderung. Aber wir wissen, wie wir auf diese Herausforderung reagieren können. Und es ist wichtig, dass sich die Partner nicht vor dieser Herausforderung verstecken. Alle Partner“, bemerkte Selenskyj.

Er fügte hinzu, dass er allen Ländern und Staatsoberhäuptern dankbar sei, die den Beitritt Nordkoreas zum russischen Krieg verurteilt haben.

„Es ist klar, dass sowohl in Pjöngjang als auch in Moskau die Menschen nicht zählen und Menschenleben nicht wertschätzen. Aber wir alle in der Welt sind immer noch daran interessiert, den Krieg zu beenden und ihn nicht fortzusetzen. Also müssen wir gemeinsam Russland und seine Komplizen aufhalten. Wenn Nordkorea in einen Krieg in Europa eingreifen kann, dann ist der Druck auf dieses Regime definitiv nicht genug. Und wenn Russland diesen Krieg immer noch ausweiten und verlängern kann, dann bedeutet das, dass jeder in der Welt, der immer noch nicht hilft, Russland zum Frieden zu zwingen, in Wirklichkeit Putin zum Krieg verhilft“, sagte der Präsident.

Selenskyj betonte, dass die Ukraine von der Welt eine harte, substantielle Antwort erwartet, und zwar nicht nur in Worten.