Er eignete sich "Kampfmittel" an: ein Beamter einer Militäreinheit wurde verurteilt

In der Region Dnipropetrowsk wurde der Leiter der Personalabteilung des Hauptquartiers einer Militäreinheit der Aneignung von Eigentum in besonders großem Umfang für schuldig befunden und zu 7 Jahren und 6 Monaten Gefängnis mit Beschlagnahme des Eigentums verurteilt. Außerdem wurde ihm für 2 Jahre das Recht entzogen, bestimmte Positionen zu bekleiden oder bestimmte Tätigkeiten auszuüben. Dies wird von der Staatsanwaltschaft berichtet.

Es wird festgestellt, dass der Verurteilte zusammen mit seinem Untergebenen im Besitz der persönlichen Daten mehrerer Bürger war, diese fiktiv in den Militärdienst eintrug und in den Auftrag zur Zahlung von Geldern für die angebliche Teilnahme an Feindseligkeiten aufnahm. Die Angeklagten erhielten die Gelder auf Bankkonten unter ihrer Kontrolle, eigneten sie sich an und teilten sie unter sich auf. So gelangten sie in den Besitz von 3,5 Millionen Hrywnja.

Das Material gegen den Komplizen wird in einem separaten Strafverfahren ermittelt, dessen Untersuchung noch läuft.

