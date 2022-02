Eine Bewohnerin des Gebiets Poltawa ließ ihre 5-jährige Tochter zwei Tage lang allein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Bezirk Mirgorod hat die Polizei eine 41-jährige Frau ausfindig gemacht und nach Hause gebracht, die ihre kranke kleine Tochter in ihrer Wohnung zurückgelassen hatte. Das Kind musste im Krankenhaus behandelt werden. Das teilte der Pressedienst der Polizei der Region Poltawa mit.

„Am 7. Januar fand ein Polizeibeamter des Bezirks Bila Zerkwa zusammen mit Vertretern der örtlichen Regierung und Fachleuten des Kinderschutzdienstes ein fünfjähriges Mädchen in einem ungeheizten Haus in einem Dorf des Bezirks Mirgorod. Der Hausarzt diagnostizierte bei dem Kind eine „akute Atemwegserkrankung“. Mediziner kümmern sich um den Gesundheitszustand des Mädchens“, heißt es in dem Bericht.

Gesetzeshüter brachten die Mutter des Kindes nach Hause. Sie zeigt sich reumütig und verspricht, ihre Fehler zu korrigieren.



Zuvor wurde bekannt, dass eine Mutter in Kiew ihre zweijährige Tochter mit einem Gürtel erdrosselt hat. die 24-jährige Mutter des Kindes wurde festgenommen. Sie gestand, was sie getan hatte.

Und im Zoo von Taschkent warf die Mutter ihre Tochter in das Gehege eines Braunbären. Der Räuber hat das Mädchen nicht berührt. Sie stürzte lediglich aus einer Höhe von fast fünf Metern. Die Beweggründe der Frau sind unbekannt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet…