Eine Explosion wurde in Kirowohrad Region gehört - Regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Kirowohrad regionalen militärischen Verwaltung forderte die Bewohner der Region nicht in Panik, weil der Klang einer Explosion. Eine Explosion wurde in Kropywnyzkyj gehört. Am Tatort arbeiten Rettungskräfte und Polizei. Dies ist am Donnerstag, 24. August, in Telegram Leiter der Kirowohrad OV Andrej Raikovych angegeben.

Er forderte die Einwohner auf, nicht in Panik zu geraten.

„Freunde, geratet nicht in Panik. Über das Geräusch der Explosion schreiben Sie in den Netzwerken. Die Dienste des staatlichen Rettungsdienstes und der Polizei arbeiten. Über Einzelheiten wird berichtet werden“, erklärte Rajkovich.

Über die Ursache der Explosion machte er keine Angaben.

Das letzte Mal in Kirowohrad Region angekündigt, den Alarm am 24. August um 15.26 Uhr, dauerte etwa eine Stunde.

Beachten Sie, Russland griff den Süden des Landes, in Odessa hörte Explosionen.

Wir werden erinnern, bevor diese Explosionen in Saporischschja gehört wurden.

Inzwischen hörten die Bewohner der vorübergehend besetzten Sewastopol lauten Explosionen am Donnerstagabend, 24. August.