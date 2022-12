Eine junge Frau und ihr Baby starben bei einem Brand in der Region Odessa

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine 20-jährige Frau und ihr weniger als ein Jahr alter Sohn starben in der Region Odessa bei einem durch einen elektrischen Kamin verursachten Feuer. Die Tragödie ereignete sich in dem Dorf Yanishevka. Dies berichtet der Staatliche Notdienst der Ukraine in der Region Odessa.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Nachricht über das Feuer am Nachmittag des Sonntags, 18. Dezember, kam.

„Das Feuer tötete zwei Menschen: die Besitzerin, eine 2002 geborene Bürgerin und ihren 2022 geborenen Sohn. Das Feuer wurde durch Selbstlöschung auf einer Fläche von 2 m2 gelöscht“, heißt es in dem Bericht.