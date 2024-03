Eine Krankenschwester wurde durch russischen Sprengstoff in Beryslaw verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Beryslaw in der Region Cherson haben die Russen von einer Drohne aus Sprengstoff abgeworfen, wodurch eine Frau verletzt wurde. Darüber berichtete am Samstag, den 30. März, der Pressedienst der regionalen Staatsanwaltschaft von Cherson.

„Gegen 10:15 Uhr warfen die Streitkräfte der Russischen Föderation in Beryslaw Sprengstoff aus einer Drohne ab. Durch die Explosion wurde eine Krankenschwester verletzt, die auf der Straße ging“, heißt es in der Mitteilung.

Erinnern Sie sich daran, dass das russische Militär am Nachmittag des 29. März zwei gelenkte Luftraketen auf Odessa abfeuerte. Die Luftabwehrkräfte schossen zwei feindliche Ziele ab. Durch herabfallende Trümmerteile wurde ein 15-jähriger Teenager verletzt. Kurze Zeit später wurde über drei Verletzte berichtet, später stieg die Zahl der Verletzten auf fünf.