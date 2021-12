Eine Mutter und ihr 5-jähriger Sohn wurden in Krywyj Rih von einem Lieferwagen und einem Lastwagen überfahren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Krivoy Rog hat am Mittwochabend, 1. Dezember, ein Kleinbus eine 33-jährige Frau und ihren fünfjährigen Sohn angefahren. Die Fußgänger wurden unter die Räder des Lastwagens geschleudert. Infolgedessen starb die Mutter auf der Stelle und das Kind wurde ins Krankenhaus eingeliefert, so die Stadtpolizei.

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr in der Straße Dnipropetrovskoye Shosse.

„Der Fahrer des GAZ-Autos kollidierte mit zwei Fußgängern, die sich in der Nähe der Trennungslinie aufhielten. Nach dem Aufprall wurden die Opfer auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo sie von einem DAF-Lkw erfasst wurden“, heißt es in dem Bericht.

Wie bereits angedeutet, flüchtete der 45-jährige Busfahrer vom Unfallort, aber die Strafverfolgungsbehörden haben ihn bereits ausfindig gemacht und festgenommen.

Es wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen die Verkehrssicherheitsvorschriften (Teil 2 Artikel 286 des Strafgesetzbuchs) eingeleitet.

Ein lokaler Telegramm-Kanal Svoi.Krivoy Rog wiederum berichtete, dass Fußgänger die Straße an einer falschen Stelle überquerten und ein Kleinbus ohne Scheinwerfer fuhr. Der Fahrer des letzteren gab zu, dass er versucht habe, den Lieferwagen zu überholen und dabei die Personen übersehen habe.

Der verletzte Junge wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei ihm wurde eine geschlossene Kopfverletzung, eine Gehirnerschütterung und ein offener Bruch des rechten Beins und Knies diagnostiziert.

WARNUNG: Die Fotos und Videos enthalten Todesszenen und sind für Kinder unter 16 Jahren, schwangere Frauen und Menschen mit schlechter psychischer Verfassung nicht geeignet

Zuvor waren im Gebiet Saporischschja zwei Autos – ein Skoda und ein VAZ 2108 – zusammengestoßen, woraufhin der Skoda in Flammen aufging. Infolgedessen starben drei Menschen: ein Fahrer und zwei Insassen des VAZ-Fahrzeugs.

In Peru stürzte ein Kleinbus in einen Abgrund, 10 Opfer.