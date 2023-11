Eine neue Panikmache verbreitet sich in den sozialen Netzwerken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Ukraine verbreitet sich eine neue „Panikmache“ über einen massiven Raketenangriff, den Russland angeblich in der Nacht zum Donnerstag, 24. November, starten wird. Das Zentrum für strategische Kommunikation und Informationssicherheit (Spravdi) hat berichtet, dass es sich dabei um Manipulationen und einen weiteren Versuch des Feindes handelt, Panik in der Gesellschaft zu verbreiten.

Das Zentrum betonte, dass russische Terroristen in der Tat jeden Moment zuschlagen können, unabhängig von Nachrichten in Netzwerken und „Panik-E-Mails“ in Messengern.

„Im Falle einer realen Bedrohung erhalten Sie eine Benachrichtigung von den lokalen Behörden und der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine“, so das Zentrum.

Die Ukrainer werden dringend gebeten, nur offiziellen Informationsquellen zu vertrauen, nicht in Panik zu geraten und wachsam zu bleiben.

Auch im Zentrum detailliert in den Zeitplan, was ist falsch mit solchen Nachrichten im Internet mit „Ankündigungen“ von Angriffen, und warum sie Teil der IPSO des Feindes sind.