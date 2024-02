Eine Prüfung des Verteidigungsministeriums hat ungerechtfertigte Zahlungen von "Kampfgeld" im Wert von 186 Millionen Hrywnja ergeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Prüfer des ukrainischen Verteidigungsministeriums haben festgestellt, dass einzelnen Soldaten ungerechtfertigterweise zusätzliche finanzielle Vergütungen gezahlt wurden. Der dem Staat entstandene Schaden beläuft sich auf über 180 Millionen Hrywnja. Dies berichtete der Pressedienst des Verteidigungsministeriums am Donnerstag, den 29. Februar.

Es wird berichtet, dass die Soldaten in den Punkten des ständigen Einsatzes waren und funktionale Aufgaben erfüllten, die nicht mit der Durchführung von Feindseligkeiten verbunden waren, aber Kampfzulagen erhielten. Verstöße wurden in Militäreinheiten in den Regionen Kiew, Schytomyr, Chmelnyzkyj und Poltawa festgestellt, ihr Gesamtbetrag – 186,6 Millionen Hrywnja.

„Alle Prüfungsunterlagen werden den Strafverfolgungsbehörden übergeben, um den Grad der Schuld der Beamten und die Entschädigung für den dem Staat entstandenen Schaden zu ermitteln“, heißt es in dem Bericht.

Zuvor hatte das Nationale Antikorruptionsbüro die Existenz eines Korruptionssystems im Verteidigungsministerium bestätigt, das es ermöglichte, die Preise für bestimmte Produktkategorien erheblich zu erhöhen.