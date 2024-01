Eine Reihe von Umspannwerken in Kiew wurde stromlos geschaltet, eine Viertelmillion Verbraucher sind ohne Licht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Kiew wurden aufgrund eines massiven Raketenbeschusses am 2. Januar fast 260 Tausend Verbraucher stromlos geschaltet und die Ausrüstung von Umspannwerken in der Region Kiew abgeschaltet. Dies berichtet der Pressedienst des Energieministeriums der Ukraine.

Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund von Schäden an der Freileitung, ohne Spannung eine Reihe von Umspannwerken, abgeschaltet 259 Tausend Zählpunkte.

Als Folge der Abschaltung von Hochspannungsleitungen wurden Verbraucher in den Bezirken Butschanskiy und Wyschhorod abgeschaltet. Auch Umspannwerke wurden stromlos geschaltet. Darüber hinaus kam es zu vorübergehenden Unterbrechungen des Betriebs von Wasserkraftwerken.

Wie das Energieministerium mitteilte, werden die Energietechniker mit der Wiederherstellung der Anlagen beginnen, sobald es die Sicherheitslage erlaubt.

Wir erinnern daran, dass in Kiew und in der Region durch den heutigen Raketenangriff der Russischen Föderation drei Menschen getötet wurden. Es gibt auch viele Verwundete, unter ihnen ein Kind.