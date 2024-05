Eine russische Rakete wurde in Krywyj Rih abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine feindliche Rakete wurde am Sonntag, den 12. Mai, im Bezirk Krywyj Rih von den Luftverteidigungskräften zerstört.

Das ukrainische Militär hat eine russische Rakete am Himmel über dem Bezirk Kryvorizhzhsky der Region Dnipropetrowsk abgeschossen. Dies berichtete der Vorsitzende der RGA von Krywyj Rih Jewgenij Sitnitschenko am Sonntag, den 12. Mai in Telegram.

„Im Bezirk Krywyj Rih wurde durch die Kräfte unserer Jäger der Luftabwehr eine feindliche Rakete zerstört. Vielen Dank an die Luftabwehr!“ – schrieb er.