Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Soldaten der Spezialeinheit der Hauptdirektion des Nachrichtendienstes des ukrainischen Verteidigungsministeriums Kabul 9 haben in der Region Saporischschja zwei Lastwagen und Buggys russischer Eindringlinge sowie die Ausgangsposition von FPV-Drohnen getroffen, in der sich feindliche Operatoren befanden. Das Video wurde auf der Facebook-Seite der Hauptdirektion des Geheimdienstes veröffentlicht.

Die Verluste der Russen werden noch präzisiert.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Spezialeinheit Kabul 9 zu Beginn des Krieges entstanden ist. Sie wurde von Veteranen der ukrainischen Spezialdienste und der ukrainischen Streitkräfte mit Unterstützung und Beteiligung des Leiters der Hauptdirektion für Nachrichtendienste Kyrylo Budanow gebildet.

Die Spezialeinheit nahm an der Schlacht um Kiew in Hostomel und in Richtung Brovarskoye teil.

Mörserbesatzungen und Scharfschützengruppen des ukrainischen Militärgeheimdienstes waren auch bei der Verteidigung von Bachmut im Einsatz.

Jetzt kämpfen die Späher der Spezialeinheiten weiter im Süden der Ukraine.

