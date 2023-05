Eine Stadt in der Region Dnipropetrowsk hat kein Wasser mehr

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Stadt Sinelnikowo, in der nachts eine russische Drohne und eine Rakete abgestürzt sind, hat vorübergehend ihre Wasserversorgung verloren. Dies teilte der Leiter des Regionalrats von Dnipropetrowsk, Nikolai Lukaschuk, am Montag, den 22. Mai, auf Telegram mit.

„Aufgrund des Stromausfalls der Pumpstationen des Vodokanals Dnjepr-Westlicher Donbass ist der Vodokanal der Stadt Sinelnikowo gezwungen, die Wasserversorgung in den Häusern der Bürger einzuschränken. Es gibt kein Wasser in den oberen Etagen der Wohngebäude in Sinelnikovo. Unteren Etagen mit Wasser, ist es in drucklosem Modus geliefert. Bis jetzt gibt es Wasser in Tanks. Bitte stellen Sie eine Versorgung her“, schrieb Lukaschuk.

Ihm zufolge ist die Wiederherstellung der Wasserversorgung nicht vor 13:00 Uhr am Montag geplant, aber die Arbeit, um die Stationen zu starten, kann sich länger hinziehen.

Es ist bekannt, dass am Montagabend eine russische Drohne in der Gemeinde Illarionowskij des Bezirks Sinelnikowskij abgestürzt ist. Auch Wrackteile einer Rakete wurden dort gefunden. Sieben Menschen wurden bei dem Angriff verletzt. Drei Privathäuser und neun Wohnhäuser, ein Kindergarten, Geschäfte und Verwaltungsgebäude wurden beschädigt.

Insgesamt 15 Drohnen und vier Marschflugkörper wurden von den Kräften des Luftkommandos Ost über der Region Dnipropetrowsk zerstört.