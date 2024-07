In einem Hochhaus in Kiew ist ein großes Feuer ausgebrochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Dutzende von Rettungskräften und 14 Einheiten Ausrüstung waren vor Ort im Einsatz. Die Bewohner wurden evakuiert.

Am Samstagabend brach im Kiewer Stadtteil Solomensky ein Feuer in einer der Wohnungen aus. Das Feuer griff auf das Dach über, berichtete der staatliche Notdienst am 6. Juli.

Die Information über das Feuer in der Straße Mykola Wassylenko, 9 kam um 17:04 Uhr. Das Feuer brach in einer Wohnung im fünften Stock aus und die Flammen griffen auf das Dach des Hauses über.

„Das Feuer wurde um 18:20 Uhr lokalisiert. Die Beseitigung des Feuers dauert an… Die Fläche des Feuers beträgt 500 Quadratmeter“, heißt es in der Meldung.

Wenig später wurde bekannt, dass das Feuer liquidiert wurde. Vorläufig gibt es keine Opfer.

Vor Ort arbeiteten 54 Rettungskräfte und 14 Einheiten der Ausrüstung. Die Evakuierung der Bewohner wurde durchgeführt. Die Ursache des Brandes ist noch unbekannt.