Einem Kommandeur, der von Soldaten Kampfgeld genommen hat, wird der Prozess gemacht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Gegen den Kommandeur einer Militäreinheit in der Region Odessa, der von seinen Untergebenen Gelder aus den für die Zeit des Kriegsrechts festgelegten monatlichen Zulagen verlangt hat, wurde eine Voruntersuchung abgeschlossen. Dies teilte der Pressedienst des staatlichen Ermittlungsbüros am 15. Juni mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Anklageschrift an das Gericht geschickt wurde.

Mitarbeiter des State Bureau of Investigation haben mehr als 30 Fälle von Erpressung und Entgegennahme von Geld im Wert von über 600.000 Hrywnja durch einen Kommandanten dokumentiert. Es wurde festgestellt, dass er Untergebenen mit Dienstproblemen und sogar körperlicher Bestrafung drohte, wenn sie sich weigerten.

Dem Beamten wird vorgeworfen, von einem anderen unter Androhung von Gewalt Eigentum zu verlangen, einen unzulässigen Vorteil zu erhalten, einen Befehl vorsätzlich nicht auszuführen und Gewalt gegen einen Untergebenen anzuwenden (Artikel 189 Teil 4, Artikel 263 Teil 1, Artikel 3 Teil 3). artikel 402, Teil 5 von Artikel 426-1 des Strafgesetzbuchs der Ukraine).

Ihm drohen bis zu 12 Jahre Gefängnis.

Zuvor hatte das State Bureau of Investigation ein System zur fiktiven Zahlung von „Kampf“-Zuschlägen an Militärangehörige im Gebiet Riwne aufgedeckt, die nicht an der Front dienen.

