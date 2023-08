In einem Lagerhaus für Pyrotechnik in der Russischen Föderation ist ein Großbrand ausgebrochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In einem Lagerhaus für Pyrotechnik in der russischen Stadt Kemerowo ist ein Großbrand ausgebrochen. Dies wurde am 26. August im Ministerium für Notfallsituationen der Russischen Föderation gemeldet.

Derzeit ist die offene Verbrennung beseitigt – es gibt eine Verschüttung und Demontage von Strukturen.

Die Fläche des Brandes betrug 750 Quadratmeter. Es wurden keine Verletzten gemeldet.

In den sozialen Netzwerken erschienen Videos, auf denen Explosionsgeräusche zu hören und Feuerwerkskörper zu sehen sind. Russischen Medienberichten zufolge stürzte das Lagerhaus ein.

Dass in der Region Moskau gab es ein Feuer in einem Lagerhaus mit Farben und Lacken Produkte. Das Feuer wurde vom Boden und aus der Luft gelöscht, die Rettungskräfte setzten drei Ka-32-Hubschrauber ein.