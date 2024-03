Bei einem nächtlichen Angriff beschädigte der Feind die Hafeninfrastruktur in der Donauregion

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Infolge des Beschusses der Donauregion in der Nacht zum 24. März hat der Feind die Hafeninfrastruktur beschädigt.

Dies wurde von den südlichen Verteidigungskräften gemeldet.

Der Feind griff mit zwei Wellen von Drohnen ein weites Gebiet von der Region Dnipro bis zur Region Odessa an.

„Im Einsatzgebiet der Südlichen Verteidigungskräfte konnten wir 22 Sperrgeschosse effektiv abfeuern: 15 wurden in der Region Dnipro, 3 in den Regionen Odessa und Mykolajiw und 1 in der Region Cherson abgeschossen“, berichteten die Südlichen Verteidigungskräfte.

Bei dem Beschuss wurde niemand verletzt.

