In einem Teil von Cherson wurde die Ausgangssperre geändert und der Zutritt zum Stadtteil Korabel wurde teilweise erlaubt

Ab dem 27. Juni wird die Dauer der Ausgangssperre in einem Teil von Cherson geändert und das Verbot, den Stadtteil Naftogavan zu besuchen, aufgehoben.

Quelle: Leiter der Stadtverwaltung von Cherson Roman Mrochko im Telegram

Mrochkos direkte Rede: „Ich habe das Verbot der Einreise in einige Stadtteile der Insel (Korabel – Anm. d. Red.) teilweise aufgehoben. Ab dem 27. Mai können die Zivilisten ihre Häuser in der Naftohasan erreichen. In der Nähe des zweiten Rings, ab dem Beginn des Hydroparks, wird der Verkehr auf der Maria-Fortus-Straße jedoch weiterhin verboten sein, da dort noch keine Entminung durchgeführt wurde.“

Details: Der Leiter der MVA sagte auch, dass ab dem 27. Juni die Ausgangssperre im Viertel Korabel von 21:00 bis 05:00 Uhr dauern wird.

Zur Erinnerung: Ab dem 19. Juni dauerte die Ausgangssperre auf dem Gelände von Naftohas und Hydropark von 15:00 Uhr bis 12:00 Uhr am nächsten Tag. Und in der erlaubten Zeit von 12 bis 15 Uhr durften sich täglich nur Vertreter der entsprechenden Strukturen aufhalten, die die Bevölkerung mit Lebensmitteln, Wasser und Evakuierungsmitteln versorgen.

