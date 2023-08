In einer Reihe von Regionen wurde erneut Luftalarm ausgerufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In einer Reihe von Regionen wurde erneut ein Luftalarm ausgerufen, weil der Feind russische Drohnen in das ukrainische Hoheitsgebiet abgeschossen hat. Die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte warnte am Mittwoch, den 9. August, vor dieser Gefahr.

Nach Berichten, die um 23.26 Uhr und 23.32 Uhr veröffentlicht wurden, wurde die Bedrohung durch den Einsatz von Kampfdrohnen durch den Angreifer in den Regionen Sumy und Tschernihiw festgestellt. Später breitete sich die Bedrohung auf die Regionen Poltawa und Kiew aus.

Die Streitkräfte der Ukraine forderten die Bürger auf, die Luftalarmsignale nicht zu ignorieren. Die Menschen sollten sich in Schutzräume begeben oder zumindest die Zwei-Wände-Regel anwenden.