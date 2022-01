Ein einjähriges Kind kam bei einem Brand in der Nähe von Kiew ums Leben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bei einem Brand in dem Dorf Buzovaya im Bezirk Kiew-Svyatoshynskyy kam ein einjähriges Kind ums Leben. Dies wurde am Vortag von der Abteilung der Nationalen Polizei der Region Kiew gemeldet.

„Die Gesetzeshüter stellten fest, dass eine 18-jährige Mutter mit mehreren Kindern in einem Badehaus untergebracht war. Das Mädchen erzählte den Gesetzeshütern, dass sie gegen 18.00 Uhr auf die Toilette ging und ihre drei kleinen Kinder im Haus zurückließ, und einige Minuten später bemerkte sie Rauch“, heißt es in dem Bericht.

Nach ersten Erkenntnissen entstand das Feuer durch unbefugtes Anzünden des Ofens, der zum Heizen des Zimmers verwendet wurde. Beim Löschen der Flammen fanden die Rettungskräfte die Leiche eines einjährigen Kindes. Zwei weitere Kinder wurden gerettet.

Gesetzeshüter nahmen eine Mutter mit mehreren Kindern fest. Sie wurde über einen Verdacht gemäß Artikel 135 Teil 3 des Strafgesetzbuches der Ukraine informiert. Der Artikel sieht eine Freiheitsstrafe von drei bis acht Jahren vor. Das Gericht hat bereits eine Präventivmaßnahme in Form von Haft für das Mädchen beschlossen.

Anfang dieser Woche kam es in der Region Charkiw zu einem Brand in einem Privathaus, bei dem eine 45-jährige Frau und ihre 9-jährige Enkelin ums Leben kamen. Die Tragödie ereignete sich aus unbekannten Gründen in dem Dorf Pokotilovka.

Und in der Region Tschernihiw brannte es in einem Privathaus in der Ortschaft Branitsa. Vier Menschen starben, darunter drei Kinder (geboren in den Jahren 2017-2018)…