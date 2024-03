Einrichtungen von Naftohas wurden in der Westukraine beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Anlagen des Naftohas-Konzerns in der Westukraine wurden am Sonntagmorgen durch einen Luftangriff der Russischen Föderation beschädigt. Dies teilte der Chef des Konzerns Alexej Chernyshev am Sonntag, den 24. März auf Facebook mit.

„Am Morgen hat der Feind erneut die Energieinfrastruktur angegriffen. Es gibt Schäden an Naftohas-Anlagen im Westen. Vorläufig – ohne Verletzte“, schrieb er.

Tschernyschew fügte hinzu, dass die Arbeiten zur Lokalisierung und Beseitigung der Folgen des Notfalls fortgesetzt werden und die Einzelheiten später bekannt gegeben werden.

Wir werden daran erinnern, dass Russland seit Beginn des Tages zweimal die Region Lwiw mit Raketen und Drohnen angegriffen hat. Zweimal wurde das gleiche Objekt der kritischen Infrastruktur angegriffen.

Auch heute meldete die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine den Abschuss von 43 feindlichen Zielen. Insgesamt setzte der Feind 29 Raketen und 28 Drohnen ein.