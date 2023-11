Einschlag in Selidowo: Die Zahl der Opfer ist gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Zahl der Opfer eines russischen Raketenangriffs auf ein Krankenhausgebäude am Abend des 20. November in der Region Donezk in Selidowo hat sich auf zwei erhöht. Dies teilte der Pressedienst des Innenministeriums am Mittwoch, den 22. November mit.

„Selidowo. Die Zahl der Toten infolge eines Raketenangriffs der Angreifer hat sich auf zwei erhöht“, heißt es in einer Erklärung des Ministeriums.

Möglicherweise befindet sich eine weitere Person unter den Trümmern. Die Rettungsarbeiten vor Ort sind im Gange.

Die Rettungskräfte haben bereits 78 Tonnen zerstörter Gebäudeteile beseitigt. Die Arbeiten gehen weiter.

Wir erinnern daran, dass die Russen am späten Abend des 20. November vier Raketen auf Selidowo abgefeuert haben. Die ersten beiden Raketen schlugen auf dem Gelände des Krankenhauses ein, zwei weitere – auf der Mine. Zunächst wurde von sechs Verwundeten und einem Toten berichtet, später sagte die Staatsanwaltschaft, dass die Verwundeten mindestens acht waren.